F1, Helmut Marko: “Da Silverstone c’è qualcosa di strano sulla Mercedes. Dobbiamo lavorare altrimenti…” (Di giovedì 14 ottobre 2021) La stretta finale è giunta in F1 e il confronto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è sempre più appassionante. L’olandese della Red Bull in vista del prossimo weekend ad Austin (22-24 ottobre) è in vantaggio di sei lunghezze sul britannico della Mercedes per quanto accaduto nell’ultimo fine-settimana in Turchia. Un altro dato è che le Frecce Nere dal punto di vista tecnico sembrano avanti, come è stato confermato dall’andamento delle qualifiche e gara Istanbul, con il finlandese Valtteri Bottas protagonista. La scuderia di Milton Keynes dovrà correre ai ripari. L’inversione di tendenza, a detta del consulente del team Helmut Marko, c’è stata a Silverstone (Gran Bretagna) perchè prima del fine-settimana britannico la RB16B si era dimostrata più prestazionale. “Non credo che la Mercedes abbia fatto ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) La stretta finale è giunta in F1 e il confronto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è sempre più appassionante. L’olandese della Red Bull in vista del prossimo weekend ad Austin (22-24 ottobre) è in vantaggio di sei lunghezze sul britannico dellaper quanto accaduto nell’ultimo fine-settimana in Turchia. Un altro dato è che le Frecce Nere dal punto di vista tecnico sembrano avanti, come è stato confermato dall’andamento delle qualifiche e gara Istanbul, con il finlandese Valtteri Bottas protagonista. La scuderia di Milton Keynes dovrà correre ai ripari. L’inversione di tendenza, a detta del consulente del team, c’è stata a(Gran Bretagna) perchè prima del fine-settimana britannico la RB16B si era dimostrata più prestazionale. “Non credo che laabbia fatto ...

