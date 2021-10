LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: ripresa la fuga a 43 km dalla fine, gruppo che si avvicina ai muri di Castelnuovo e del Roccolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15:41 Corridori per la terza volta sulla salita di Bivio Fiorine, dove usciranno dal circuito dei Colli Euganei. 15:39 gruppo compatto a 43 km dall’arrivo. Ripresi i quattro corridori in fuga. 15:37 Ulteriore accelerazione del gruppo, che sembra intenzionato ad andare a riprendere i fuggitivi prima dei muri di Castelnuovo e del Roccolo. 15:36 Caduta in gruppo per un corridore della Beltrami-TSA. Corridore che dopo aver rischiato anche di perdere la bici nel canale che costeggia la strada, si è subito rialzato 15:34 Svantaggio del gruppo ora sceso a 34” sotto la spinta della UAE. 15:32 I quattro battistrada sono: Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega) Davide Bais (Eolo–Kometa) Simone ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:41 Corridori per la terza volta sulla salita di Bivio Fiorine, dove usciranno dal circuito dei Colli Euganei. 15:39compatto a 43 km dall’arrivo. Ripresi i quattro corridori in. 15:37 Ulteriore accelerazione del, che sembra intenzionato ad andare a riprendere i fuggitivi prima deidie del. 15:36 Caduta inper un corridore della Beltrami-TSA. Corridore che dopo aver rischiato anche di perdere la bici nel canale che costeggia la strada, si è subito rialzato 15:34 Svantaggio delora sceso a 34” sotto la spinta della UAE. 15:32 I quattro battistrada sono: Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega) Davide Bais (Eolo–Kometa) Simone ...

