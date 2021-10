“Ancora? Ora basta”. GF Vip 6.Bufera su Lulù dopo l’addio di Manuel Bortuzzo (Di martedì 12 ottobre 2021) In questi giorni Manuel Bortuzzo ha messo fine al flirt con Lulù Selassié. dopo settimane al GF Vip 6 le differenze caratteriali tra i due sono venute a galla e le continue scenate di gelosia della principessa hanno portato il 22enne a chiudere. Durante la diretta di lunedì 11 ottobre Alfonso Signorini ha voluto parlare con Manuel e Lulù e dopo tutto quello che è successo in settimana non c’è andato leggero. “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”. 2Non so se tu non l’hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi. Manuel vuole essere libero adesso. Te lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) In questi giorniha messo fine al flirt conSelassié.settimane al GF Vip 6 le differenze caratteriali tra i due sono venute a galla e le continue scenate di gelosia della principessa hanno portato il 22enne a chiudere. Durante la diretta di lunedì 11 ottobre Alfonso Signorini ha voluto parlare contutto quello che è successo in settimana non c’è andato leggero. “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere adi viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”. 2Non so se tu non l’hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi.vuole essere libero adesso. Te lo ...

