Coronavirus, salgono a 300 i casi positivi. Nel Lazio sono iniziate le vaccinazioni antinfluenzali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 10.038 tamponi molecolari e 12.478 tamponi antigenici per un totale di 22.516 tamponi, si registrano 300 nuovi casi positivi (+55), 2 i decessi (-1), 362 i ricoverati (-5), 53 le terapie intensive (-3) e 120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,3%. I casi a Roma città sono a quota 145. Cala l’incidenza di 6 punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 34.65 su 100mila abitanti”. Coronavirus: i dati delle Asl di Roma Asl Roma 1: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.Asl Roma 2: 96 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021): D’Amato, “Oggi nelsu 10.038 tamponi molecolari e 12.478 tamponi antigenici per un totale di 22.516 tamponi, si registrano 300 nuovi(+55), 2 i decessi (-1), 362 i ricoverati (-5), 53 le terapie intensive (-3) e 120 i guariti. Il rapporto trae tamponi è all’1,3%. Ia Roma cittàa quota 145. Cala l’incidenza di 6 punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 34.65 su 100mila abitanti”.: i dati delle Asl di Roma Asl Roma 1: 24 nuovinelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.Asl Roma 2: 96 nuovinelle ultime 24h e si tratta di ...

