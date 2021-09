Grande Fratello Vip 2021: scatta il bacio tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù – Video (Di venerdì 24 settembre 2021) bacio Manuel e Lulù - GFVIP E’ nata la prima coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021? Sembrerebbe proprio di sì. Stanotte, Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié si sono infatti lasciati andare ad una serie di lunghi baci che non lasciano spazio a dubbi. Complice la momentanea assenza di Aldo Montano, che ha dovuto lasciare la casa per prendere parte ad un impegno istituzionale, Lulù ha scelto di non lasciare solo Manuel e dormire nel suo stesso letto. A quel punto, i due ragazzi – che già nelle scorse dirette avevano dimostrato in qualche modo di piacersi – hanno definitivamente sciolto tutte le loro riserve e si sono concessi un po’ di coccole. Se nella notte ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)- GFVIP E’ nata la prima coppia all’interno della casa delVip? Sembrerebbe proprio di sì. Stanotte,e laLucrezia Hailé Selassié si sono infatti lasciati andare ad una serie di lunghi baci che non lasciano spazio a dubbi. Complice la momentanea assenza di Aldo Montano, che ha dovuto lasciare la casa per prendere parte ad un impegno istituzionale,ha scelto di non lasciare soloe dormire nel suo stesso letto. A quel punto, i due ragazzi – che già nelle scorse dirette avevano dimostrato in qualche modo di piacersi – hanno definitivamente sciolto tutte le loro riserve e si sono concessi un po’ di coccole. Se nella notte ...

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - ShinNihonKikaku : Non ho ancora visto il mio preferito Samy!!! Samy per me è un pezzo fondamentale dentro la Casa per la gioia e l'a… - dar_casartelli : C'è una dittatura e loro scioperano per il clima. Questi sono gli effetti di chi ha in mente solo trasmissioni tipo… -