Asamoah al Napoli? Decisione del club sul terzino sinistro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ildi Luciano Spalletti sta viaggiando su ritmi spediti in questo inizio di stagione. Il tecnico toscano è stato ampiamente accontentato sul calciomercato, soprattutto per la permanenza di tutti i big della rosa. L'unico neo nel mercato delriguarda il. Con Ghoulam non ancora al meglio nei mesi estivi, ilha deciso di puntare solo su Mario Rui e sul possibile utilizzo di Zanoli, Juan Jesus o Di Lorenzo da adattati nel ruolo. Il calciomercato, però, potrebbe portare sorprese importanti dagli svincolati. Cristiano Giuntoli si è guardato intorno in queste settimane per un nuovoma poi ha messo tutto in stand-by. Uno dei nomi sondati dalquello di Kwadwoh, ex ...