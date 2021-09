Ligue 1, Petkovic spettacolare 3 - 3 a Montpellier. Ok il Lille (Di mercoledì 22 settembre 2021) La settima giornata della Ligue 1 vede il ritorno al successo del Lille . I campioni di Francia battono il Reims dell'ex laziale Berisha (costretto a lasciare il campo dopo otto minuti per infortunio) ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) La settima giornata della1 vede il ritorno al successo del. I campioni di Francia battono il Reims dell'ex laziale Berisha (costretto a lasciare il campo dopo otto minuti per infortunio) ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Petkovic Ligue 1, Petkovic spettacolare 3 - 3 a Montpellier. Ok il Lille La settima giornata della Ligue 1 vede il ritorno al successo del Lille . I campioni di Francia battono il Reims dell'ex laziale Berisha (costretto a lasciare il campo dopo otto minuti per infortunio) per 2 - 1, grazie alle ...

Yacine Adli leader nel Bordeaux, discorso motivazionale ai compagni - ...Adli decisivo nella vittoria del Bordeaux contro il Saint Etienne nell'ultima giornata di Ligue 1. ... Adli è pronto a riprendersi un ruolo centrale nella squadra allenata da Vladimir Petkovic, tecnico ...

