Carhartt | lo streetwear americano che diventa simbolo di moda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Se parliamo di, parliamo di un vero e propriotra i millennials. Li abbiamo visti tra gli scaffali dei negozi più in, e addosso ai ragazzi di oggi. Ma di cosa parliamo quando parliamo di? Ecco quali sono gli indumenti che fanno impazzire i ragazzi di oggi.: da “working class” adiGli indumentisono quegli abiti nati per la cosiddetta “working class” americana, ma che una volta “emancipati”, sonoti dei veri simboli cool delladei millennials. Ma come nasce? Un brand iconico che detta le regole dellada più di un secolo, è partito da una piccola attività che contava solo due macchine da cucire e pochissimi ...