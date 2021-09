Cagliari Empoli, ecco quanto hanno incassato i rossoblu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 7226 su 8000 i posti assegnati ai tifosi all’Unipol Domus per Cagliari-Empoli Stando ai dati, gli spettatori presenti sugli spalti dell’Unipol Domus per la quinta partita di campionato del Cagliari contro l’Empoli sono 7226su 8000 circa. L’incasso di giornata ammonta a 129.290 euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 7226 su 8000 i posti assegnati ai tifosi all’Unipol Domus perStando ai dati, gli spettatori presenti sugli spalti dell’Unipol Domus per la quinta partita di campionato delcontro l’sono 7226su 8000 circa. L’incasso di giornata ammonta a 129.290 euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

