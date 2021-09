“Una pura formalità”: Tornatore tra onirismo e suspense, stasera in tv (Di martedì 21 settembre 2021) “‘Per non morire di angoscia o di vergogna, gli uomini sono eternamente condannati a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita, e più sono sgradevoli più si apprestano a dimenticarle‘. E’ una frase sua mio caro Onoff. Lei deve aver commesso qualcosa di molto sgradevole, signor Onoff, per non riuscire a ricordare cosa ha fatto qualche ora fa“. Enigmatico, sibillino, drammatico, il noir targato Giuseppe Tornatore è una miscela di onirismo e suspense con echi polizieschi. La storia di uno scrittore tormentato, in lotta con la memoria, compagna di una vita, ora nemica insidiosa. Un rebus, un mistero, un racconto da ricomporre pezzo dopo pezzo come un puzzle di Ermetismo. “Una pura formalità” arriva stasera su Cine34. Interpretato dal grande Gérard Depardieu (doppiato da Corrado ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021) “‘Per non morire di angoscia o di vergogna, gli uomini sono eternamente condannati a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita, e più sono sgradevoli più si apprestano a dimenticarle‘. E’ una frase sua mio caro Onoff. Lei deve aver commesso qualcosa di molto sgradevole, signor Onoff, per non riuscire a ricordare cosa ha fatto qualche ora fa“. Enigmatico, sibillino, drammatico, il noir targato Giuseppeè una miscela dicon echi polizieschi. La storia di uno scrittore tormentato, in lotta con la memoria, compagna di una vita, ora nemica insidiosa. Un rebus, un mistero, un racconto da ricomporre pezzo dopo pezzo come un puzzle di Ermetismo. “Una” arrivasu Cine34. Interpretato dal grande Gérard Depardieu (doppiato da Corrado ...

