Stadi | Costa | «Lavoriamo per portare il pubblico al 75%»

Advertising

pino_nostro : RT @marifcinter: Costa: “Sull'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema il governo si è preso un impegno ben preciso. 30 settembre c… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Costa: “Sull'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema il governo si è preso un impegno ben preciso. 30 settembre c… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: 'Credo ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze: ci può essere una tappa intermedia con il 75… - MarSte92__ : RT @GoalItalia: 'Credo ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze: ci può essere una tappa intermedia con il 75… - CalcioNews24 : Le parole del Sottosegretario #Costa ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi Costa

La capienza di, palazzetti , teatri e cinema potrebbe aumentare al 75 - 80% fra fine settembre e inizio ... Andreaa 'Un giorno da pecorà - : credo che ci saranno le condizioni per ...Commenta per primo Intervistato da Un giorno da pecora su Radio Rai, il Sottosegretario alla Salute, Andrea, è tornato a parlare della questione capienza degli. Lo scorso sabato, infatti, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e il presidente del Coni Giovanni Malagò avevano invocato a ...Le parole di Costa: "Il governo si è preso un impegno preciso, scritto nell'ultimo decreto e il 30 settembre ci sarà una valuta ...Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha confermato che c’è la volontà di fare un ulteriore passo in avanti per l’affluenza del ...