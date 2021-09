Milano | nel 2024 le nuove case ‘nel bosco’ di Boeri

(Di martedì 21 settembre 2021) Sarà pronto nelil nuovo progetto residenziale immerso nel verde ideato da Stefano. Dopo il Bosco Verticale a Isola, Bosconavigli si prenderà 8mila metri quadrati di un’area da riqualificare in zona San Cristoforo, con affaccio sul Naviglio Grande. I lavori cominceranno tra fine anno e gennaio 2022: l’edificio avrà un’altezza massima di undici piani, digradanti fino a tre, e le facciate saranno ricoperte di verde. Il progetto prevede più di 3mila metri quadrati di aree verdi a terra, 170 alberi e quasi mille metri quadrati di verde pensile. Disegnato da StefanoArchitetti e Arassociati con la progettazione paesaggistica di Ag&P greenscape, Bosconavigli è promosso da5.0, società che raggruppa un pool di sviluppatori e investitori milanesi. Sarà un organismo “vivo e sostenibile”, con ...

