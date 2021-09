Juventus | furia Allegri subito dopo la partita con il Milan?

(Di martedì 21 settembre 2021) Per laè un periodo nerissimo. 2 punti nelle prime 4 giornate non si vedevano nella Torino bianconera da 60 anni. E ad aumentare ancora di più le polemiche e i malumori ci pensa un video che sta diventando virale sui social network in cui,il triplice fischio di, si sentegridare e sbottare contro i suoi stessi giocatori. Secondo quanto riportato da Tuttosport queste sono le parole urlate dall’allenatore livornese: “Porca t****, e questi vogliono giocare nella Juve!” Parole che non lasciano spazio all’interpretazione e che testimoniano un forte clima di tensione all’interno dello spogliatoio bianconero. LEGGI ANCHE: Filippo Inzaghi al veleno: ” A cosa serve il Var? “ L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

I risultati non arrivano, Allegri deluso dall'apporto dei giovani. Nel mirino del tecnico finiscono anche De Ligt e Chiesa. Ora servono risposte. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha sfogato la sua rabbia al termine del match pareggiato col Milan