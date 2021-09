Forza Italia si avvicina al Pd, ormai lontana dalla destra Il piano segreto: Draghi premier anche dopo le Politiche (Di martedì 21 settembre 2021) Composizione e ricomposizione. Il quadro politico attende le elezioni amministrative in una sorta di stallo, "tutto fermo fino a dopo il voto, in particolare i ballottaggi", spiegano fonti della maggioranza. Gli occhi, oltre che sulle vicende interne alla Lega e sulla dialettica confermata oggi anche da Luca Zaia ("la divergenza di vedute non è uno scandalo, siamo un grande partito"), sono... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 settembre 2021) Composizione e ricomposizione. Il quadro politico attende le elezioni amministrative in una sorta di stallo, "tutto fermo fino ail voto, in particolare i ballottaggi", spiegano fonti della maggioranza. Gli occhi, oltre che sulle vicende interne alla Lega e sulla dialettica confermata oggida Luca Zaia ("la divergenza di vedute non è uno scandalo, siamo un grande partito"), sono... Segui su affarni.it

Advertising

berlusconi : Si sta riunendo a Roma il bureau del Partito popolare europeo. Lo considero un grande onore per il mio Paese e per… - forza_italia : No a nuove tasse sulla casa! - Antonio_Tajani : Vertice PPE a Roma. I temi al centro dell’agenda di @Forza_Italia e @EPPGroup: lavoro e giovani, rilancio economico… - marsigatto : @bobocraxi @IlGrandinato C'è indubbiamente peronismo negli eredi del craxismo, a partire da Berlusconi, non certo n… - MarisciaFox : RT @SoloEsclusivInt: FORMAZIONE UFFICIALE ???? FORZA CAMPIONI D’ITALIA ???????? -