Fiorentina-Inter 1-3 | Serie A | nerazzurri stratosferici nel secondo tempo

Un primo tempo giocato alla grande dalla Fiorentina non porta nessun punto nella cascina di Vincenzo Italiano. La viola va al riposo 1-0 grazie alla rete di Sottil, ma nel secondo tempo l'Inter di Simone Inzaghi sguaina gli artigli e ribalta il risultato grazie ai gol di Darmian, Dzeko e Perisic. nerazzurri attualmente primi in solitaria in classifica, aspettando Napoli e Milan, mentre i toscani restano al palo dei 9 punti Interrompendo una Serie di tre vittorie di fila. Ecco cosa è successo in Fiorentina-Inter. Primo tempo: Sottil-gol e Fiorentina arrembante È il grande match di questa giornata di campionato e le aspettative vengono puntualmente soddisfatte già dalle primissime ...

