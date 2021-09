Colpi di machete alla testa e alle mani | fermato marocchino

(Di martedì 21 settembre 2021) E’ un cittadinocon precedenti penali e irregolare in Italia l’uomo che adigiovedì mattina ha ferito un connazionale sulle scale del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia facendo poi perdere ogni traccia

E' un cittadino marocchino con precedenti penali e irregolare in Italia l'uomo che adigiovedì mattina ha ferito un connazionale sulle scale del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia facendo poi perdere ogni traccia. Nella tarda serata di ieri operatori della ......sviluppi nelle indagini per comprendere quale sia stato il movente dell' aggressione ad un 28enne avvenuta giovedì sulle scale antistanti il centro commerciale Frecciarossa adi. ...E’ un cittadino marocchino con precedenti penali e irregolare in Italia l’uomo che a colpi di machete giovedì mattina ha ferito un connazionale sulle scale del centro commerciale Freccia Rossa di Bres ...Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato sono riusciti a identificare e arrestare un 31enne di origine marocchina ...