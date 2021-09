LIVE Italia-Slovenia 1-1, Finale Europei volley 2021 in DIRETTA: 25-20, pareggiano gli azzurri! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Abbiamo troppo bisogno di Michieletto. Sin qui 7 punti, ma appena il 31% in attacco. Nonostante i 19 anni, deve dimostrare di essere un campione e ritrovarsi proprio nel momento decisivo. 21.40 11 punti e 69% in attacco per Lavia, 10 punti e 53% per Pinali. 21.39 Quando De Giorgi ha detto ai ragazzi “avete delle facce…” sembra essere scattato qualcosa nella testa degli azzurri. Il ct li vedeva troppo timidi e spaesati. 21.38 La buona notizia? L’Italia non sta giocando tanto bene, eppure sta pareggiando. Un buon segnale, ma bisogna ulteriormente salire di LIVEllo. 25-20 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 Abbiamo troppo bisogno di Michieletto. Sin qui 7 punti, ma appena il 31% in attacco. Nonostante i 19 anni, deve dimostrare di essere un campione e ritrovarsi proprio nel momento decisivo. 21.40 11 punti e 69% in attacco per Lavia, 10 punti e 53% per Pinali. 21.39 Quando De Giorgi ha detto ai ragazzi “avete delle facce…” sembra essere scattato qualcosa nella testa degli azzurri. Il ct li vedeva troppo timidi e spaesati. 21.38 La buona notizia? L’non sta giocando tanto bene, eppure sta pareggiando. Un buon segnale, ma bisogna ulteriormente salire dillo. 25-20 ...

