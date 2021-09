Juventus-Milan, Kalulu: “Dovevo fare gol. Abbiamo ottenuto un buon risultato” (Di domenica 19 settembre 2021) Pierre Kalulu, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Juventus-Milan, partita della 4^ giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 settembre 2021) Pierre, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' dopo, partita della 4^ giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - AntoVitiello : Non molla il #Milan, nemmeno con assenze pesanti. Punto importante in casa della #Juventus. Decisivo il gol belliss… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - paticchio : Nuova Macelleria Juventus alle prese con il postpartita di #JuventusMilan. Davanti ad un Milan segnato dalle assenz… - ElLobe3 : RT @DiMarzio: Le parole di #Pioli dopo #JuventusMilan. L'allenatore dei rossoneri parla anche di tempo effettivo di gioco e delle difficolt… -