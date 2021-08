Green pass, come funziona dal 6 agosto. Dai ristoranti alle scuole: tutte le regole (Di giovedì 5 agosto 2021) Venerdì 6 agosto entrerà in vigore il decreto del governo che obbliga i cittadini a presentare il Green pass per svolgere una serie di attività, tra le quali mangiare al ristorante, partecipare ad eventi sportivi e culturali, andare in palestra o al cinema. Dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Sono esentati “i soggetti che hanno idonea certificazione medica”. Il decreto stabilisce che in zona bianca è valido il Green pass ottenuto dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino e ha una validità di 9 mesi. Nelle zone gialla, arancione e rossa il Green ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Venerdì 6entrerà in vigore il decreto del governo che obbliga i cittadini a presentare ilper svolgere una serie di attività, tra le quali mangiare al ristorante, partecipare ad eventi sportivi e culturali, andare in palestra o al cinema. Dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Sono esentati “i soggetti che hanno idonea certificazione medica”. Il decreto stabilisce che in zona bianca è valido ilottenuto dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino e ha una validità di 9 mesi. Nelle zone gialla, arancione e rossa il...

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p…

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, obbligatorio da 1/9 per aerei e treni lunga percorrenza Si va verso il green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza. E' questo l'orientamento della cabina di regia che si è conclusa a palazzo Chigi in vista del Cdm del pomeriggio che ...

Green pass, verso obbligo per il personale scolastico. Per trasporti lunga percorrenza da settembre GENOVA - Obbligo del green pass per tutto il personale scolastico . Questa la decisione che sarebbe emersa dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi a cui hanno partecipato anche i capidelegazione della ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, verso obbligo per personale scuola e universitari (Teleborsa) - Green pass obbligatorio per il personale della scuola e studenti universitari. Questo l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in ...

Green Pass obbligatorio da domani: quali sono le regole Green Pass obbligatorio in ristoranti, cinema e piscine: le regole da domani. Ci siamo: in attesa del decreto su scuola e trasporti, scatta da domani 6 agosto il green pass obbligatorio per entrare ne ...

