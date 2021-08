La nuova vittoria di Federica Pellegrini: membro del Cio in quota atleti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 agosto 2021)è stata elettaCio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in ...

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - CanalicchioSPA : Gli azzurri non sbagliano nulla e finiscono il lavoro: nuova vittoria della vela azzurra dopo 21 anni. Primo oro mi… - sportli26181512 : Milan Femminile, vittoria per 2-1 in amichevole contro l'Olimpia Lubiana: Il Milan Femminile continua la sua marcia… - cronoscalate_it : Nuova vittoria per la RO racing con la sua portacolori Jessica Scarafone -