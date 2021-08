Meteo | le previsioni in Campania di mercoledì 4 agosto 2021

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon sarà la classica giornata estiva in, quella di. In quasi tutte le province le nuvole ostacoleranno il sole sia al mattino che di pomeriggio. Ecco le: Avellino – Cielo parzialmente nuvoloso in tutto l’arco della giornata e temperature comprese tra una minima di 18 gradi e una massima di 31. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, mentre nel pomeriggio nubi sparse per poi chiudere con una serata priva totalmente di nubi. Venti moderati per tutto il giorno provenienti da sud ovest con intensità compresa tra i 24 e i 34 chilometri ...

Temporali al nord, qualche nuvola al Centro, sole al Sud. Sono queste le previsioni per mercoledì 4 agosto, che vede l'Italia divisa in tre fasce. Sulle regioni settentrionali a far peggiorare il tempo, dopo qualche giorno di tregua, è l'arrivo di una nuova ... La Grecia sta vivendo la giornata più calda di questo secolo. Il vento caldissimo che giunge dall'Egitto, accentua la sua calura per effetto dell'alta pressione che è presente in quota, e schiaccia l' ... Meteo Gorizia. Previsioni meteo Gorizia, martedì, 3 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogg ...