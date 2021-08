LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ihemeje e Dallavalle in finale del triplo, fuori Bocchi. Alle 5.20 Sibilio (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.24 Batterie non particolarmente brillanti fino a questo momento: le atlete probabilmente stanno pagando condizioni climatiche quasi estreme a causa delle alte temperature. 3.22 Sesta ed ultima batteria dei 400 metri femminili: impegnate la dominicana Marileidy Paulino e la statunitense Wadeline Jonathas. 3.19 50.89 per McPherson che è in semifinale precedendo Kaczmarek e la messicana Moran. Manca solo una batteria. 3.16 Quinta e penultima batteria dei 400 metri femminili: da seguire la giamaicana McPherson e la campionessa europea 2018, la polacca Kaczmarek. 3.13 Terzo nullo per Kolak che chiude ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.24 Batterie non particolarmente brillanti fino a questo momento: le atlete probabilmente stanno pagando condizioni climatiche quasi estreme a causa delle alte temperature. 3.22 Sesta ed ultima batteria dei 400 metri femminili: impegnate la dominicana Marileidy Paulino e la statunitense Wadeline Jonathas. 3.19 50.89 per McPherson che è in semiprecedendo Kaczmarek e la messicana Moran. Manca solo una batteria. 3.16 Quinta e penultima batteria dei 400 metri femminili: da seguire la giamaicana McPherson e la campionessa europea 2018, la polacca Kaczmarek. 3.13 Terzo nullo per Kolak che chiude ...

