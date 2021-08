Marina di Pisa | la locomotiva più antica d' Italia torna a splendere

Advertising

CiaCecy : RT @PisaToday: La locomotiva del Trammino torna a casa: 'Uno dei simboli della storia di Pisa' - PisaToday : La locomotiva del Trammino torna a casa: 'Uno dei simboli della storia di Pisa' - StanisLaRochele : @MartiWolfLove Ne sarei capace per poi dire 'oh non ho trovato nulla, si va a Marina di Pisa che tanto è a due passi' - ComunePisa : La #locomotiva del #Trammino è tornata in #piazza delle Baleari a #MarinadiPisa #Pisa - QuiNewsPisa : La locomotiva è arrivata a Marina -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Pisa

La Nazione

L'esposizione di un pezzo ..., 2 agosto 2021 - Festa adiper il ritorno, un secolo dopo, della Dante Alighieri", la locomotiva in dotazione alle tramvie a vapore pisane che per anni fu in servizio sui binari della linea- Pontedera prima ...Si tratta del mezzo a vapore che serviva a far funzionare lo storico "trammino" in funzione sul litorale nei primi anni del Novecento ...Festa il 2 agosto a Marina di Pisa per il ritorno, un secolo dopo, della "Dante Alighieri", la locomotiva in dotazione alle tramvie a vapore pisane che per anni fu in servizio sui binari della linea P ...