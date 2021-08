Bonus collaboratori sportivi | in arrivo i nuovi pagamenti | aggiornamenti Sport e Salute

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 2 agosto 2021) Inzia a vedersi la luce in fondo al tunnel per tutti quei collabortaoriche ad Agosto risultano ancora in attesa deidelle indennità di aprile-maggio o di quelle ancor prima, ogni criticità, annunciano in data 30 luglio Valentina Vezzali e nella giornata di ieri, é arrivata anche la conferma ufficiale di, parrebbe ormai essere stata superata. Si tratta ormai di poche ore ed ogni collaboratoreivo rimasto escluso dalle indennità precedenti per le più svariate ragioni dovrebbe vedersi ora pagata le indennità spettanti. Così scrive sul gruppo ...