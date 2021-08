"Alla faccia di...". Lerner usa Jacobs. E Salvini... (Di lunedì 2 agosto 2021) Gad Lerner è riuscito a fare polemica pochi minuti dopo la vittoria di Jacobs alle Olimpiadi scatenando l'ira del web e la risposta di Salvini Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Gadè riuscito a fare polemica pochi minuti dopo la vittoria dialle Olimpiadi scatenando l'ira del web e la risposta di

Advertising

LauraGaravini : Quel #2agosto1980 alla Stazione di #Bologna il più efferato atto stragista della storia repubblicana. L'auspicio è… - patriziaprestip : Possiamo dire bravo anche al al Presidente del CONI @giomalago per i grandi risultati dello sport italiano? Alla fa… - FratellidItalia : ?? Inaccettabile. Una spesa di 65 euro al giorno per ogni ospite e pasti personalizzati a seconda dell’etnia. Alla f… - 5beatrice_ : RT @Febookworm: Alla nazionale italiana di calcio non si é inginocchiata, a quelli che dicono 'eh ma è solo un gesto' vorrei sbattere in fa… - be_myepiphany : Comunque dire 'eh ma per la sardegna hanno fatto questo e quest'altro per gli incendi' è proprio una mancanza di ri… -