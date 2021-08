Laura Chiatti e Marco Bocci, lei posta una foto e scrive che il marito le sa fare bei regali “Regali …” (Di domenica 1 agosto 2021) Sono ormai diverse settimane che l’attrice Laura Chiatti e il marito Marco Bocci si trovano al centro del gossip a causa di una presunta crisi all’interno del loro matrimonio. Se fino ad oggi però la coppia di attori aveva scelto di non intervenire sulla questione né per smentire e neppure per confermare ecco che nelle scorse ore qualcosa è cambiato. Laura Chiatti ha infatti postato una fotografia sui social taggando il marito. E quindi in questo modo ha deciso di rispondere, a modo suo, alle polemiche. Ma esattamente, ... Leggi su cityroma (Di domenica 1 agosto 2021) Sono ormai diverse settimane che l’attricee ilsi trovano al centro del gossip a causa di una presunta crisi all’interno del loro matrimonio. Se fino ad oggi però la coppia di attori aveva scelto di non intervenire sulla questione né per smentire e neppure per confermare ecco che nelle scorse ore qualcosa è cambiato.ha infattito unagrafia sui social taggando il. E quindi in questo modo ha deciso di rispondere, a modo suo, alle polemiche. Ma esattamente, ...

Advertising

BaritaliaNews : Laura Chiatti e Marco Bocci, lei posta una foto e scrive che il marito le sa fare bei regali “Regali …” - infoitcultura : Laura Chiatti in crisi con Marco Bocci? La risposta toglie i dubbi - infoitcultura : Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Il commento dell'attrice sui social - zazoomblog : Marco Bocci andato via di casa? Laura Chiatti risponde con una FOTO - #Marco #Bocci #andato #casa? #Laura - zazoomblog : Marco Bocci ha lasciato Laura Chiatti: è andato via di casa - #Marco #Bocci #lasciato #Laura -