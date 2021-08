Lastra a Signa e Signa: lunedì 2 agosto il progetto del nuovo ponte. Presentazione in Regione (Di domenica 1 agosto 2021) Domani, lunedì 2 agosto 2021, alle 12.30, nella sala rossa al primo piano di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze, si terrà la Presentazione dello stato di avanzamento del progetto del ponte di attraversamento dell'Arno e della ferrovia tra i territori di Signa e di Lastra a Signa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) Domani,2021, alle 12.30, nella sala rossa al primo piano di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze, si terrà ladello stato di avanzamento deldeldi attraversamento dell'Arno e della ferrovia tra i territori die diL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Lastra Signa L'altalena Covid spinge i contagi sopra 200 ... Barberino Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 5, Campi Bisenzio 3, Dicomano 1, Fiesole 3, Figline e Incisa 2, Firenze 105 , Greve in Chianti 4, Impruneta 3, Lastra a Signa 3, Londa 1, ...

Esodo vacanze, strade da bollino rosso in Toscana ... al chilometro 10,500 tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. 1 - - > FIRENZE - La giornata è quella del grande esodo estivo verso le località di vacanza. E la situazione del traffico si dimostra ...

Attentati a imprenditrice Lastra a Signa, la pista della vendetta: il sospetto è un ex socio La Repubblica Firenze.it Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 22 nella Piana CAMPI BISENZIO - Sono 348 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Non risultano decessi nelle ultime 24 ore. 219 casi in provincia ...

Esodo vacanze, strade da bollino rosso in Toscana FIRENZE: La Fipili e lo snodo fiorentino della A1 sono ancora tra i punti di massima criticità con code di chilometri per l'esodo verso i luoghi di vacanza ...

