Chi sostituisce Simone Biles nella finale al corpo libero? La nuova avversaria di Vanessa Ferrari alle Olimpiadi (Di domenica 1 agosto 2021) Simone Biles ha deciso di non prendere parte alla finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La statunitense ha dato forfait a causa dei problemi psico-motori che la attanagliano e che l’avevano già costretta ad alzare bandiera bianca per all-around, volteggio e parallele asimmetriche. La cinque volte del Mondo e Campionessa Olimpica di Rio 2016 in questa specialità era la naturale favorita della vigilia per il successo, ma al momento non è nelle condizioni ideali per presentarsi in pedana ed essere protagonista. La 24enne aveva chiuso il turno di qualificazione ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)ha deciso di non prendere parte allaaldelledi Tokyo 2021. La statunitense ha dato forfait a causa dei problemi psico-motori che la attanagliano e che l’avevano già costretta ad alzare bandiera bianca per all-around, volteggio e parle asimmetriche. La cinque volte del Mondo e Campionessa Olimpica di Rio 2016 in questa specialità era la naturale favorita della vigilia per il successo, ma al momento non è nelle condizioni ideali per presentarsi in pedana ed essere protagonista. La 24enne aveva chiuso il turno di qualificazione ...

