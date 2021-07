(Di sabato 31 luglio 2021) Tirrenia (Pisa), 31 luglio 2021 - Torna laale sarà anche in questo caso nel segno del. Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto ci sarà la seconda parte della"...

Advertising

Nazione_Pisa : Prosegue 'Siesta Cartoon', la rassegna di cinema d'animazione al Bagno degli Americani -

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue Siesta

La Nazione

Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto ci sarà la seconda parte della rassegna "Cartoon", ideata dal Bagno degli Americani in collaborazione con il Cinema Arsenale. Cinque a ppuntamenti alle 14.30 con ...La programmazione di Short Theatre 2021 a WEGILpoi con un calendario di performance più ... Carrozzerie n.o.t., Asinitas, Matemù, Lucha Y, Coloriage, Teatro del Lido di Ostia e altre. ...Tirrenia (Pisa), 31 luglio 2021 - Torna la siesta al Bagno degli Americani e sarà anche in questo caso nel segno del cinema. Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto ci sarà la seconda parte della rassegna "Sie ...