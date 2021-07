La medaglia d’oro di Foroughi diventa un caso diplomatico (Di sabato 31 luglio 2021) Attorno alla figura di Javad Foroughi si è aperto un vero e proprio caso diplomatico, tra due paesi come Corea del Sud e Iran. Il primo ha accusato il secondo in merito all’appartenenza di Javad Foroughi, medaglio d’oro nella pistola 10 metri, ad una organizzazione terroristica. Il CIO, che dirige i giochi, ha prontamente chiesto Leggi su periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Attorno alla figura di Javadsi è aperto un vero e proprio, tra due paesi come Corea del Sud e Iran. Il primo ha accusato il secondo in merito all’appartenenza di Javad, medaglionella pistola 10 metri, ad una organizzazione terroristica. Il CIO, che dirige i giochi, ha prontamente chiesto

Advertising

Eurosport_IT : NESPOLI D'ARGENTO! ?? L'azzurro si arrende in finale contro il 22enne turco Mete Gazoz che vince l'oro con il risul… - Eurosport_IT : ? Prima medaglia olimpica per il canottaggio femminile ? Oro Olimpico ? Record del Mondo ? Record Olimpico Federic… - Eurosport_IT : BRAVO MAURO! ?? Nespoli conquista la prima medaglia individuale della sua carriera olimpica: a Tokyo 2020 arriva l'… - CarminePrimaver : RT @Eurosport_IT: NESPOLI D'ARGENTO! ?? L'azzurro si arrende in finale contro il 22enne turco Mete Gazoz che vince l'oro con il risultato d… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: BRAVO MAURO! ?? Nespoli conquista la prima medaglia individuale della sua carriera olimpica: a Tokyo 2020 arriva l'argent… -