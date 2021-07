Familiari vittime del Covid: 'La commissione d'inchiesta è una farsa' (Di sabato 31 luglio 2021) 'La commissione d'inchiesta è diventata una farsa', denuncia l'avvocato Consuelo Locati, insieme a 60 famiglie in protesta davanti al municipio di Bergamo, 'con l'indagine limitata al 30 gennaio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 luglio 2021) 'Lad'è diventata una', denuncia l'avvocato Consuelo Locati, insieme a 60 famiglie in protesta davanti al municipio di Bergamo, 'con l'indagine limitata al 30 gennaio, ...

Advertising

FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - SkyTG24 : Covid Bergamo, familiari delle vittime in piazza: “La Commissione d'inchiesta è una farsa” - Agenzia_Italia : I familiari delle vittime del Covid in piazza contro la Commissione parlamentare 'insabbiata' - PRCPadova : RT @Fabrizio_Baggi: Domani mattina al presidio a #Bergamo per sostenere la lotta dei familiari delle vittime del #covid19 e chiedere #verit… - Massimo84478004 : RT @liliaragnar: Fb @GiorgiaMeloni Solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che oggi manifestano a #Bergamo,siamo stati la forza p… -