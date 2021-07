Advertising

xCandyKillerx : Ma potete gentilmente spiegarmi che male c’è nel voler elogiare anche gli uomini? Sapete vero che non fanno tutti s… - cervovski : Piuttosto che sfiorare la polemika Madame mi arruolo nella Legione Straniera - leggoit : #Madame nella bufera perché elogia gli uomini, l'ira sui social: «Ancora parli?» - agua_with_cate : @_SpaceJay___ @epynefrina si, sono piccino nella tua testa. Vi fa male perché vi chiamo per ciò che siete. Quello c… - fIeursdelune : madame entrando nella sua rupi kaur era -

Ultime Notizie dalla rete : Madame nella

leggo.it

di nuovobufera (e in tendenza su Twitter) per un elogio agli uomini che alcune utenti dei social non hanno gradito. La cantante, che era finita nel mirino per un selfie negato al ...è finita di nuovobufera ! Non è trascorso molto tempo da quando si è parlato di lei per più giorni a causa di uno sfogo diretto a quei fan che si rivelano a volte inopportuni e ...La cantante è finita di nuovo in trend topic su Twitter per un messaggio scritto sui social e dedicato al genere maschile ...Madame di nuovo nella bufera (e in tendenza su Twitter) per un elogio agli uomini che alcune utenti dei social non hanno gradito. La cantante, che era finita nel mirino per un selfie negato ...