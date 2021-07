Terna | in 6 mesi ricavi su del 6 | 4% Donnarumma | Noi registi della transizione energetica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021)archivia i primi seidell'anno con un utile netto di gruppo a 384,6 milioni di euro, in crescita dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 ea 1,258 miliardi di euro (+6,4%). L'Ebitda sale a 910,5 milioni di euro (+3,9%). "In ulteriore forte crescita" anche gli investimenti nel primo semestre: +40,6% a 601,9 milioni di euro. Lo rende noto la societa' dopo il cda, che ha approvato la semestrale. Nel corso del primo semestre e' proseguita la ripresa delle attivita' economiche in Italia, cui"ha contribuito in maniera significativa attraverso l'ulteriore impulso agli investimenti, che nel solo ...