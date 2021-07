Olimpiadi Tokyo, sale il numero di casi positivi al Covid nella capitale giapponese. 16 nuovi contagi nella bolla (Di giovedì 29 luglio 2021) Una situazione attesa e il livello di guardia è alto. A Tokyo, sede delle Olimpiadi 2021, si è registrato un numero record di contagi pari a 2848 nelle ultime 24 ore, superiore al valore del 7 gennaio quando i casi positivi da Covid-19 accertati erano stati 2520. Gli esperti avevano avvisato che vi sarebbe stato un picco in corrispondenza della rassegna a Cinque Cerchi e infatti dal 12 luglio fino al 22 agosto Tokyo e altre prefetture sono in uno stato di emergenza. Da questo punto di vista, il Comitato organizzatore locale e il CIO hanno sempre cercato di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Una situazione attesa e il livello di guardia è alto. A, sede delle2021, si è registrato unrecord dipari a 2848 nelle ultime 24 ore, superiore al valore del 7 gennaio quando ida-19 accertati erano stati 2520. Gli esperti avevano avvisato che vi sarebbe stato un picco in corrispondenza della rassegna a Cinque Cerchi e infatti dal 12 luglio fino al 22 agostoe altre prefetture sono in uno stato di emergenza. Da questo punto di vista, il Comitato organizzatore locale e il CIO hanno sempre cercato di ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - rassegnastampa : Italo Ferreira, dalla tavola da surf in polistirolo all'oro alle Olimpiadi di Tokyo, e Clarissa Moore l'hawaiana… - OA_Sport : #Tokyo2020 Sale il numero di casi positivi al Covid nella capitale giapponese. 16 nuovi contagi nella bolla -