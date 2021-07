Juventus, si valuta la cessione: Raiola incontra Cherubini (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus, in procinto di regalare tre colpi ad Allegri, pensa anche al mercato in uscita e nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi di un addio con Federico Bernardeschi, in scadenza a giugno 2022. Raiola, procuratore dell’esterno, incontrerà a breve Cherubini per capire il da farsi. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, l’incontro avverrà a brevissimo. Sul tavolo non ci sono proposte concrete ma solo interesse per Bernardeschi. Nelle strategie di Raiola c’è la possibilità di portarlo all’Inter o al Milan, in uno scambio con Romagnoli. Potrebbe interessarti anche: Real Madrid, deciso il futuro di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) La, in procinto di regalare tre colpi ad Allegri, pensa anche al mercato in uscita e nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi di un addio con Federico Bernardeschi, in scadenza a giugno 2022., procuratore dell’esterno, incontrerà a breveper capire il da farsi. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, l’incontro avverrà a brevissimo. Sul tavolo non ci sono proposte concrete ma solo interesse per Bernardeschi. Nelle strategie dic’è la possibilità di portarlo all’Inter o al Milan, in uno scambio con Romagnoli. Potrebbe interessarti anche: Real Madrid, deciso il futuro di ...

