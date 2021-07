Covid | perché già si parla di “allarme quarta ondata in Italia” Cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 luglio 2021) La guerra contro il Coronavirus non ancora vinta. Gli ultimi dati, purtroppo, lo confermano. Nonostante la campagna vaccinale prosegua, 67 milioni le dosi somministrate, oltre 30 milioni le persone con due dosi, i nuovi casi e i decessi sono in aumento. Così come i ricoveri con sintomi e le terapie intensive. È un quadro preoccupante quello che emerge dall’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 21-27 luglio. Rispetto a sette giorni fa ci sono stati 111 morti (+46%), 24 ricoveri in terapia intensiva (+14,5%), 417 ricoverati con sintomi (+34,9%), 20559 persone in isolamento domiciliare (+42,9%), 31963 nuovi casi (+64,8%) e 21mila casi attualmente positivi (+42,6%). In ...