Sgambato Pd | estendere obbligo vaccino agli alunni over 12 o si ritornerà in Dad

"In una classe, durante l'ora di lezione, vi sono in media dai 20 ai 25 alunni ed il docente, che si alterna ad un altro collega ad ogni cambio di ora. Saggia e giusta è la decisione dell'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Ma non basta, perché credo occorra riflettere sulla necessità di estendere l'obbligo anche agli alunni over 12enni".

