Roma, difende un’amica e viene picchiato: DACUR per l’aggressore (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono ben 59 i D.A.C.U.R. (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal Questore di Roma negli ultimi 2 mesi. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato grazie al tempestivo l’intervento del personale della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, la scorsa notte presso il locale Fiesta, in via delle Tre Fontane dove era stata segnalata una lite. Violenta aggressione a Roma: difende un’amica e viene picchiato Giunti sul posto gli agenti hanno immediatamente fermato il responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo. Gli uomini del IX ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono ben 59 i D.A.C.U.R. (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal Questore dinegli ultimi 2 mesi. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato grazie al tempestivo l’intervento del personale della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, la scorsa notte presso il locale Fiesta, in via delle Tre Fontane dove era stata segnalata una lite. Violenta aggressione aGiunti sul posto gli agenti hanno immediatamente fermato il responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo. Gli uomini del IX ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, difende un’amica e viene picchiato: DACUR per l’aggressore - Bruno27415113 : @Simeli69983022 @Fabio8002363263 @aleaus81 Ma dai,difende Pallotta solo perché gli dava la possibilità di parlarci,… - francesca_gv14 : Belli i tentatori, bello tutto ma vogliamo parlare di Filippo? Secondo me, come si dice a Roma, je dà na pista. A 4… - infoitsalute : Roma, difende compagna in lite con socio e lo accoltella: arrestato - roma_europea : RT @mara_carfagna: La nostra libertà protegge i cittadini con le certezze dello stato di diritto, lo cura quando si ammala, investe risorse… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma difende Sarri e il bilancio del ritiro. In Germania torna Correa? ... Sarri è una furia CALCIO Lazio, c'è l'effetto Mancini RITIRO Lazio, le foto all'arrivo ad Auronzo FORMELLO Lazio, Sarri difende Muriqi Lazio, il ritorno a Roma Il gruppo biancoceleste da Venezia sta ...

Non si gioca col semestre bianco ...prima dell'elezione presidenziale (Letta a Siena dove è incerto l'appoggio di Renzi e Conte a Roma ... Mafia, Cartabia blinda i processi Assessore leghista spara, Salvini lo difende. Rai, sì a Soldi ...

Roma, difende compagna in lite con socio e lo accoltella: arrestato Sky Tg24 ETIOPIA. I tigrini avanzano, la guerra si allarga Dopo la presa di Mekelle, i ribelli del Tplf avanzano nella vicina regione degli Amhara. Addis Abeba risponde con i bombardamenti, ma i risultati sono scarsi. Intanto il paese versa in una crisi umani ...

Qui Tokyo: fede settima, Burdisso di bronzo e Miressi in finale nei 100 sl Nella giornata più importante del nuoto azzurro, si comincia con le semifinali dei 100 stile libero, la gara delle gare. Alessandro Miressi è in finale con il terzo tempo in 47"52 dietro il russo Kol ...

... Sarri è una furia CALCIO Lazio, c'è l'effetto Mancini RITIRO Lazio, le foto all'arrivo ad Auronzo FORMELLO Lazio, SarriMuriqi Lazio, il ritorno aIl gruppo biancoceleste da Venezia sta ......prima dell'elezione presidenziale (Letta a Siena dove è incerto l'appoggio di Renzi e Conte a... Mafia, Cartabia blinda i processi Assessore leghista spara, Salvini lo. Rai, sì a Soldi ...Dopo la presa di Mekelle, i ribelli del Tplf avanzano nella vicina regione degli Amhara. Addis Abeba risponde con i bombardamenti, ma i risultati sono scarsi. Intanto il paese versa in una crisi umani ...Nella giornata più importante del nuoto azzurro, si comincia con le semifinali dei 100 stile libero, la gara delle gare. Alessandro Miressi è in finale con il terzo tempo in 47"52 dietro il russo Kol ...