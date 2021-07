Pioggia di disdette: ecco come il green pass sta affossando il turismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug – come affossare il turismo. Proprio quando la situazione sembrava lentamente tornare a una parvenza di normalità e l’estate stava per entrare nel vivo, ecco che il governo Draghi-Speranza decide di far saltare tutto tornando a terrorizzare gli italiani. E così sulla scia di quanto annunciato in Francia da Macron è stato lanciato anche in Italia il cosiddetto ‘green pass’. L’obiettivo dichiarato è quello di costringere a vaccinarsi tutti coloro che ancora non lo hanno fatto, con la minaccia di consentire una regolare vita sociale solo ai vaccinati impedendo agli altri l’accesso a tutta una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug –affossare il. Proprio quando la situazione sembrava lentamente tornare a una parvenza di normalità e l’estate stava per entrare nel vivo,che il governo Draghi-Speranza decide di far saltare tutto tornando a terrorizzare gli italiani. E così sulla scia di quanto annunciato in Francia da Macron è stato lanciato anche in Italia il cosiddetto ‘’. L’obiettivo dichiarato è quello di costringere a vaccinarsi tutti coloro che ancora non lo hanno fatto, con la minaccia di consentire una regolare vita sociale solo ai vaccinati impedendo agli altri l’accesso a tutta una ...

