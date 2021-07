Britney Spears, depositata la richiesta di ‘rimuovere’ il padre: i dettagli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Britney Spears ha chiesto ufficialmente che il padre venga rimosso dalla conservatorship, depositando la richiesta mediante il suo nuovo avvocato Mathew S. Rosengart. La cantante vorrebbe che, a gestire i sui interessi finanziari fosse il dottor commercialista californiano Jason Rubin. Con questa richiesta, la pop-star potrebbe quindi passare la propria tutela legale al neo nominato; … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha chiesto ufficialmente che ilvenga rimosso dalla conservatorship, depositando lamediante il suo nuovo avvocato Mathew S. Rosengart. La cantante vorrebbe che, a gestire i sui interessi finanziari fosse il dottor commercialista californiano Jason Rubin. Con questa, la pop-star potrebbe quindi passare la propria tutela legale al neo nominato; … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

