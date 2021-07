Temptation Island 9, ecco come sono andati gli ascolti della quinta puntata! (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri sera è andata in onda il quinto e penultimo appuntamento della nona edizione di Temptation Island. Fulcro della puntata i falò di confronto di Federico Rasa e Floriana Angelica, usciti insieme dal programma, e di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni che hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. La puntata ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. sono stati 3.285.000 i telespettatori collegati, pari al 23,7% di share. Un risultato ottimo per il docu reality di Canale 5, che si riconferma il programma più seguito dell’estate. La prima puntata di Temptation aveva totalizzato ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri sera è andata in onda il quinto e penultimo appuntamentonona edizione di. Fulcropuntata i falò di confronto di Federico Rasa e Floriana Angelica, usciti insieme dal programma, e di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni che hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. La puntata ha ottenuto un buon riscontro di pubblico.stati 3.285.000 i telespettatori collegati, pari al 23,7% di share. Un risultato ottimo per il docu reality di Canale 5, che si riconferma il programma più seguito dell’estate. La prima puntata diaveva totalizzato ...

