Dead Space Remake potrebbe avere contenuti tagliati dall' originale e le migliori feature dei sequel

(Di martedì 27 luglio 2021) Il direttore creativo didi EA ha suggerito che il nuovo giocoriportare alcunidal gioco. Parlando con IGN, il direttore creativo Roman Campos-Oriola ha rivelato che lo sviluppatore Motive ha accesso a tutte le risorse del gioco, inclusi alcuni design di ambienti originali che non sono stati inseriti nel gioco finale. "Abbiamo iniziato con il level designdel primo. Nel primo capitolo, potete vedere alcuni corridoi che ...

misteruplay2016 : Dead Space Remake potrebbe avere contenuti tagliati nell’originale e alcune funzionalità del sequel - GamingToday4 : Dead Space Remake includerà opzioni di accessibilità , assenti nel gioco originale - GamingToday4 : Dead Space: altre voci sostengono che EA Motive sia al lavoro sulla serie - HDblog : RT @HDblog: Dead Space Remake sarà ricco di novità , niente caricamenti e contenuti tagliati - infoitscienza : Dead Space Remake e la verità sui contenuti tagliati dal gioco originale -

Pochi giorni fa, EA ha mostrato il nuovo, il remake del primo capitolo , atteso su PC, PS5 e Xbox Series X - S . Il gioco, impostato come un vero e proprio rifacimento del capostipite, sarà sviluppato dal team di sviluppo ...Durante un'intervista, EA Motive ha dichiarato che il remake diavrà una serie di opzioni di accessibilità in modo da aprire il franchise ad un pubblico più ampio. Secondo quanto riferito dal direttore creativo Roman Campos - Oriola , molte cose sono ...Dead Space Remake tra possibili contenuti tagliati nell'originale e alcune funzionalità del sequel secondo EA Motive.Dead Space Remake includerà opzioni di accessibilità , che erano assenti nel gioco originale. Ecco tutti i dettagli.. In un'intervista a IGN USA, il creative director di Dead Space Remake - Roman ...