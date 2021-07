Covid, Giani: 271 nuovi contagi in Toscana, oggi 27 luglio. Tasso positivi sceso a 2,16% (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 271 i nuovi casi di Coronavirus registrati, oggi 27 luglio 2021, in Toscana, su 12.569 test di cui 6.975 tamponi molecolari e 5.594 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 2,16% (4,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 271 icasi di Coronavirus registrati,272021, in, su 12.569 test di cui 6.975 tamponi molecolari e 5.594 test rapidi. Ildeiè 2,16% (4,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

