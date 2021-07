Hugo Millan è morto | il motociclista 14enne investito in gara da un altro pilota

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hugo Millan

Lutto nel mondo delle due ruote. È morto Hugo Millán, giovane pilota spagnolo classe 2006, in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina durante la gara della European Talent Cup sul circuito di Aragon. Hugo Millán, talentuoso pilota spagnolo di 14 anni, è morto in seguito a uno spaventoso incidente nella gara della European Talent Cup. Secondo nella classifica di categoria, il 14enne spagnolo è rimasto in pista dopo un highside ed è stato investito da un altro pilota.