Tensione sulla giustizia. Per Dadone senza 'miglioramenti' è da valutare ipotesi dimissioni ministri M5s (Di venerdì 23 luglio 2021) La ministra delle Politiche giovanili prima ha ventilato l'uscita dal governo della delegazione pentastellata, poi ha rettificato: 'Non è nel mio stile minacciare, sono certa che si troverà un punto d'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 luglio 2021) La ministra delle Politiche giovanili prima ha ventilato l'uscita dal governo della delegazione pentastellata, poi ha rettificato: 'Non è nel mio stile minacciare, sono certa che si troverà un punto d'...

Advertising

zazagab2 : 3 governatori appoggiano draghi Chi non si vaccina muore Chi tocca i fili muore ?alta tensione Fedriga zaia cir… - lulu28_lulu : @GenCar5 Mi dispiace molto. Per l'esame di Storia Contemporanea studiai un suo saggio sulla strategia della tensione. Mai più dimenticato. - DemetanTed : Darling ma poi c’è anche da dire che in questi giorni stanno dentro la grande suggestione della pubblicità sulla co… - MartinaShali92 : #Olimpiadi sì o no? A poche ore dall’apertura ufficiale dei Giochi di #Tokyo2020 le incertezze sulla possibilità ch… - Confag_Brescia : #Suinicoltura, è ancora tensione sulla Cun -