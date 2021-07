Graham Vick è morto a Londra | il regista aveva rinunciato al lavoro in Italia

(Di sabato 17 luglio 2021) Ilall’età di 67 anni per problemi di salute. Recentemente era stato costretto a lasciare il suoin. Il(Foto: Teatro Regio di Parma)Il mondo del teatro è in lutto nel piangere iloggi aall’età di 67 anni. Il granded’opera liricalavorato per i maggiori teatri del mondo, lasciando un ...

Advertising

teatrolafenice : Ci ha lasciati Graham Vick mentre a Bologna stavano riprendendo proprio la sua “Bohème”. Un vuoto boato di tristezz… - ticinonews : È morto il regista Graham Vick - news_mondo_h24 : E’ morto il regista Graham Vick - rep_parma : Muore a Londra il regista Graham Vick. Il Regio di Parma gli intitola il Festival Verdi [aggiornamento delle 19:24] - tristan2512 : @Rof_Pesaro Molto triste. Come Alberto Zedda, Graham Vick era parte dell'anima di Pesaro. Soprattutto il suo coragg… -

Ultime Notizie dalla rete : Graham Vick

E' morto a Londra, visionario regista d'opera che ha lavorato per i maggiori teatri del mondo. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 30 dicembre e da qualche tempo aveva problemi di salute tanto che aveva ...La bohème di Giacomo Puccini, nell'allestimento con la regia diche ha vinto il Premio "Abbiati" quale miglior spettacolo del 2018, è la prima opera nuovamente rappresentata al Teatro Comunale di Bologna con il pubblico in sala, daì 29 giugno al 12 ...Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “I lavoratori del Teatro alla Scala hanno appreso con sgomento e commozione la notizia della scomparsa di Graham Vick”. Così in un comunicato il teatro d'opera di Milano ...E’ morto a Londra Graham Vick, grande regista d’opera che ha lavorato per i maggiori teatri del mondo. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 30 dicembre e da qualche tempo aveva problemi di salute tant ...