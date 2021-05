Petrolio in rialzo su riapertura Paesi europei. Brent oltre quota 70 dollari (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Brent ha superato per la prima volta quota 70 dollari al barile da metà marzo grazie alle riaperture di vari Paesi europei. Ieri il Regno Unito è arrivato alla Fase 3 delle riaperture (consentite cene nei ristoranti anche al chiuso e raduni all’aperto con 30 persone, ad esempio), l’Italia ha presentato la sua road map per l’eliminazione del coprifuoco e la ripartenza delle attività ancora chiuse, mentre Portogallo e Olanda hanno aperto ai turisti. Alle 9.45, i future sul greggio Brent di luglio hanno raggiunto i 70,09 dollari al barile, in rialzo di 0,63 dollari o dello 0,94%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di luglio scambiano in aumento di 0,61 dollari, o dello 0,91%, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Ilha superato per la prima volta70al barile da metà marzo grazie alle riaperture di vari. Ieri il Regno Unito è arrivato alla Fase 3 delle riaperture (consentite cene nei ristoranti anche al chiuso e raduni all’aperto con 30 persone, ad esempio), l’Italia ha presentato la sua road map per l’eliminazione del coprifuoco e la ripartenza delle attività ancora chiuse, mentre Portogallo e Olanda hanno aperto ai turisti. Alle 9.45, i future sul greggiodi luglio hanno raggiunto i 70,09al barile, indi 0,63o dello 0,94%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di luglio scambiano in aumento di 0,61, o dello 0,91%, ...

