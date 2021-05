La leggenda metropolitana della Murgia che dice che i testi di Battiato sono min****te (Di martedì 18 maggio 2021) Ci sono delle questioni che vengono sollevate in maniera inopportuna, anche quando non sarebbe il momento. Oggi tutta l’Italia ha avuto una parola per Franco Battiato, vero e proprio chansonnier della musica italiana. Altra tempra, verrebbe da dire. E invece, nel giorno della perdita, non si è persa l’occasione per fare polemica. E si badi: non con persone scelte a caso, ma proprio con quelle che solitamente attirano maggiormente click (soprattutto oggi, nell’epoca dell’assurda polarizzazione dei social media). Così una frase di Michela Murgia su Battiato, pronunciata in un contesto specifico ormai un anno fa, è stata tirata fuori nuovamente per trascinare una coda di sterile polemica rispetto a quanto fatto già nel 2020. LEGGI ANCHE > Michela Murgia non condurrà ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 maggio 2021) Cidelle questioni che vengono sollevate in maniera inopportuna, anche quando non sarebbe il momento. Oggi tutta l’Italia ha avuto una parola per Franco, vero e proprio chansonniermusica italiana. Altra tempra, verrebbe da dire. E invece, nel giornoperdita, non si è persa l’occasione per fare polemica. E si badi: non con persone scelte a caso, ma proprio con quelle che solitamente attirano maggiormente click (soprattutto oggi, nell’epoca dell’assurda polarizzazione dei social media). Così una frase di Michelasu, pronunciata in un contesto specifico ormai un anno fa, è stata tirata fuori nuovamente per trascinare una coda di sterile polemica rispetto a quanto fatto già nel 2020. LEGGI ANCHE > Michelanon condurrà ...

