Hotel Transylvania 4, presto il debutto: ecco il trailer del sequel animato (Di martedì 18 maggio 2021) Il trailer ufficiale di “Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso” è online: il sequel della saga animata arriverà in Italia a settembre. (screenshot video)Tutto pronto per il quarto e ultimo capitolo della saga animata di Hotel Transylvania. Il prossimo 2 settembre il sequel della fortunata serie debutterà sul grande schermo delle sale cinematografiche italiane per la gioia di tutti i fan. Nel frattempo però è già stato diffuso in rete il trailer ufficiale, con l’anticipazione del nuovo titolo. Il quarto capitolo di Hotel Transylvania prende il nome di Uno scambio mostruoso. La regia è curata da Jennifer Kluska e Derek Drymon, già noti per aver diretto le serie animate “SpongeBob” e “Pinguini di ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 maggio 2021) Ilufficiale di “4: Uno scambio mostruoso” è online: ildella saga animata arriverà in Italia a settembre. (screenshot video)Tutto pronto per il quarto e ultimo capitolo della saga animata di. Il prossimo 2 settembre ildella fortunata serie debutterà sul grande schermo delle sale cinematografiche italiane per la gioia di tutti i fan. Nel frattempo però è già stato diffuso in rete ilufficiale, con l’anticipazione del nuovo titolo. Il quarto capitolo diprende il nome di Uno scambio mostruoso. La regia è curata da Jennifer Kluska e Derek Drymon, già noti per aver diretto le serie animate “SpongeBob” e “Pinguini di ...

liarhogws : HOTEL TRANSYLVANIA 4 URLO IO NON LO SAPEVO - isaachavery : Io e sabine siamo proprio Jonathan e mavis di hotel Transylvania - Alb_simultaneo : Ecco il trailer di Hotel Transilvania - Uno scambio mostruoso! - puppykittyjimi : MA PERCHÉ HOW YOU LIKE THAT È LA COLONNA SONORA DEL TRAILER DI HOTEL TRANSYLVANIA 4? - Wally_84 : RT @SkyTG24: Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso, il trailer ufficiale -

