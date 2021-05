Baronissi | Borse lavoro | pubblicato l’avviso

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Comune dihail nuovo bando per l’attivazione di “”, nell’ambito dei progetti di inclusione sociale dedicato a residenti disoccupati, inoccupati e in difficoltà economica. “La volontà – afferma il sindaco Gianfranco Valiante – è di proseguire nel percorso già avviato a favore di persone in stato di disagio economico e a rischio di esclusione. Il problema della mancanza disi è purtroppo ingigantito a causa dell’emergenza covid. Attingendo a risorse economiche proprie dell’ente, il Comune ha deciso di favorire l’inserimento lavorativo attraverso la selezione di borsisti da impiegare in attività di pubblica utilità”. “Queste– aggiunge l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone – hanno una doppia valenza; ...

salernonotizie : Baronissi: borse lavoro, pubblicato avviso, scadenza 7 giugno 2021 - anteprima24 : ** #Baronissi, pubblicato l'#Avviso per le borse di lavoro: #Scadenza 7 giugno 2021 ** - ottopagine : Baronissi: nuovo bando per l’attivazione di 'borse di lavoro' #Baronissi -

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi Borse

Zerottonove.it

Il Comune diha pubblicato il nuovo bando per l'attivazione di "lavoro", nell'ambito dei progetti di inclusione sociale dedicato a residenti disoccupati, inoccupati e in difficoltà economica. "La .... Il Comune diha pubblicato il nuovo bando per l'attivazione di 'lavoro', nell'ambito dei progetti di inclusione sociale dedicato a residenti disoccupati, inoccupati e in difficoltà economica. 'La ...Nuovo bando al Comune di Baronissi per l'attivazione di "borse lavoro", a favore di persone in stato di disagio economico: chi e come può presentare istanza ...Anthony Joseph Iuliano: "Siamo felici di poter dare il nostro contributo ad una realtà così preziosa per il territorio come quella del laboratorio sartoriale Il Fiore all’occhiello" ...